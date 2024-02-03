أخبار التعليم.. إدراج 79 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الإسباني.. تعرف على ترتيب الجامعات المصرية..آثار القاهرة تعلن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الأول

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إدراج 79 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الإسباني.. تعرف على ترتيب الجامعات المصرية

أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، والتي شهدت إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية.

آثار القاهرة تعلن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها ..صور

قامت مستشفيات جامعة عين شمس بدور رائد في تعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متميزة في كلية الطب لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز البارز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وزير التعليم العالي: ربط البعثات الخارجية بمُتطلبات سوق العمل وبناء كوادر تخدم الوطن

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الرابعة لانعقاد اللجنة التنفيذية للبعثات، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رافعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية لشئون العلاقات الثقافية، والدكتور عاطف عمر، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور عبد العزيز هاشم، ممثل وزارة المالية، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

مسابقة إبداع 12... «كفر الشيخ» أول الجامعات المصرية في دوري المعلومات الثقافي

حصدت جامعة كفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة إبداع 12 في مجال دوري المعلومات الثقافي.

معهد علوم البحار: المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا فرصة فريدة للتعاون

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إنه لمن دواعي سروره أن يكون اليوم بمؤتمر افتتاح المنتدى الصيني الأفريقي الخامس للعلوم والتكنولوجيا البحرية كرئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في مصر، لأرحب بالجميع في القاهرة .

تربية نوعية عين شمس تحصد المراكز الأولى فى فعاليات ملتقى الإبداع الخامس

حصدت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بالعديد من المراكز الاولي وذلك فى ختام ملتقى الابداع الخامس لكليات التربية النوعية، والتي شاركت فيه الكلية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، الدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وكالة الفضاء المصرية تستقبل الإشارات الأولية من القمر التجريبيNexsat-1 بعد إطلاقه بنجاح

أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم السبت قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية.