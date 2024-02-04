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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احذف هذه التطبيقات فورا وتحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آيفون وماك بوك بالذكاء الاصطناعي .. أبل تقلب الأسواق بهذا القرار


يبدو أن شركة أبل ستحدث ثورة في أسواق التكنولوجيا، حيث ألمح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة ستطرح ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون  ولأجهزة “Macbook” ماك بوك في وقت لاحق من هذا العام.


بمواصفات ممتازة.. أقوى موبايل أوبو OPPO Reno في البطارية 

 

تعد هواتف أوبو رينو OPPO Reno الذكية خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف موثوق بها وأنيقة وقوية كما أنها توفر أسعارًا مناسبة مع مجموعة واسعة من الميزات والتكنولوجيا، بدءًا من قدرات الكاميرا المذهلة وحتى تصميمها الأنيق.

 

تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور.. احذف هذه التطبيقات فورًا


حذر خبراء جميع مستخدمي الهواتف الذكية من مجموعة تطبيقات شديدة الخطورة، والتي لا تسرق البيانات الشخصية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور والاطلاع على الرسائل الشخصية.

 

خدعة ثمنها فقدان حساب واتساب.. تحذير عاجل لجميع المستخدمين


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من استهداف المحتالون لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من خلال التظاهر بأنهم أصدقاءهم أو معارفهم ثم يطلبون رمز الحماية الخاصة بالتطبيق.

 

عالم ثاني.. شاهد مقاطع الفيديو الرسمية لـ نظارة أبل للواقع الافتراضي


أحدثت نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro ضجة كبيرة في أسواق التكنولوجيا منذ الإعلان عنها، وحتى أمس مع بداية طرحها للجمهور في المتاجر الأمريكية أمس، ورغم سعرها المرتفع إلا أن النظارة تلقى إقبالًا كبيرًا قد يكون الأضخم من بين منتجات الشركة.

 

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها


أطلق تطبيق تليجرام Telegram مؤخرًا تحديثًا شاملاً، حيث قدم مجموعة من الميزات الجديدة والرائعة لتحسين تجربة المستخدم عبر منصته.

 

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