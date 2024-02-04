أخبار التكنولوجيا.. احذف هذه التطبيقات فورا وتحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





يبدو أن شركة أبل ستحدث ثورة في أسواق التكنولوجيا، حيث ألمح الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إلى أن شركة التكنولوجيا العملاقة ستطرح ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون ولأجهزة “Macbook” ماك بوك في وقت لاحق من هذا العام.

تعد هواتف أوبو رينو OPPO Reno الذكية خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف موثوق بها وأنيقة وقوية كما أنها توفر أسعارًا مناسبة مع مجموعة واسعة من الميزات والتكنولوجيا، بدءًا من قدرات الكاميرا المذهلة وحتى تصميمها الأنيق.



حذر خبراء جميع مستخدمي الهواتف الذكية من مجموعة تطبيقات شديدة الخطورة، والتي لا تسرق البيانات الشخصية فحسب، بل يمكنها أيضًا تسجيل المكالمات الهاتفية والتقاط الصور والاطلاع على الرسائل الشخصية.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من استهداف المحتالون لمستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من خلال التظاهر بأنهم أصدقاءهم أو معارفهم ثم يطلبون رمز الحماية الخاصة بالتطبيق.



أحدثت نظارة أبل للواقع الافتراضي Apple Vision Pro ضجة كبيرة في أسواق التكنولوجيا منذ الإعلان عنها، وحتى أمس مع بداية طرحها للجمهور في المتاجر الأمريكية أمس، ورغم سعرها المرتفع إلا أن النظارة تلقى إقبالًا كبيرًا قد يكون الأضخم من بين منتجات الشركة.



أطلق تطبيق تليجرام Telegram مؤخرًا تحديثًا شاملاً، حيث قدم مجموعة من الميزات الجديدة والرائعة لتحسين تجربة المستخدم عبر منصته.