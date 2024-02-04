فسخ التعاقد مع روي فيتوريا بشكل رسمي .. تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن فسخ التعاقد مع روي فيتوريا يشكل رسمي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي اكس :" قبل الاعلان الرسمي.. علمت أنه تم إبلاغ روي فيتوريا بشكل رسمي برحيله وفسخ التعاقد معه ".



وفي سياق متصل، سبق أن كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رسائل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لحازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا، تحدث مع مع حازم إمام، وقال له" أنا مندهش من الهيصة اللي أنتوا عاملينها.. هو أنا لما تعاقدت معاكم اتفقت معاكم على إيه؟.. أنا اتفقت معاكم إني أعمل مشروع الكرة المصرية حتى 2026".

وأضاف: “فيتوريا قال: "في عقدي لم نتطرق إلى ملف للفوز بأمم إفريقيا، وإنما التأهل إلى كأس العالم، وكان لازم تفهِّمُوا الرأي العام هذا الأمر”.