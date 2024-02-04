بعد إقالة فيتوريا| قرار عاجل لاتحاد كرة القدم بشأن مدرب المنتخب الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقب اجتماعه اليوم، لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية

الموافقة علي تعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.