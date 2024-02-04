عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج عن الأزمة في البحر الأحمر: نعيش عصر الأواني المستطرقة ..فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إننا نعيش الآن في عالم الأواني المستطرقة، فأي حدث يحصل في أي مكان يؤثر على العالم كله، وكانت الفترة الماضية مثالا على ذلك.

txt

سمير فرج: أتوقع أن تسفر زيارة بلينكن تطورا لوقف إطلاق النار في غزة

txt

سمير فرج: منع المساعدات عن الأونروا خطة ممنهجة للقضاء على الفلسطينيين

وأضاف "فرج"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "فعندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية تأثر العالم كله بها سواء الدول الفقيرة أو الغنية، وما يحدث اليوم في البحر الأحمر هو أن الحوثيين يسيطرون على باب المندب وبدأوا يتعاملون في البداية مع السفن الذاهبة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي او التي تحمل بضاعة إلى إسرائيل أو القادمة من إسرائيل".

 

وتابع الخبير الاستراتيجي: "بعد ذلك، تعرض الحوثي لكل السفن، وعندما شكلت إنجلترا وأمريكا قوات تحالف لضرب الحوثي، تعرض الحوثيون لكل السفن في المنطقة، وهذا ما سبب مشكلة كبيرة، لأن معظم الشركات امتنعت عن العبور من مضيق باب المندب ومنه إلى البحر الاحمر وقناة السويس حيث استخدمت منطقة رأس الرجاء الصالح".
 

 

سمير فرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

مدرب مصري خلفا لـ فيتوريا .. من هو؟

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بمشاركة هولندية.. الجيش الأردني ينفذ إنزالين جويين على المستشفى الميداني بغزة

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

الولايات المتحدة تطالب حماس بالرد على اقتراح إطلاق سراح الرهائن

خبيرة علاقات دولية: تصريحات «بن جفير» محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي

أفضل الدول العربية لشراء أرخص الهواتف الذكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

فيديو

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ