سمير فرج: منع المساعدات عن الأونروا خطة ممنهجة للقضاء على الفلسطينيين

علق اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "العالم يقوم بتصنيف غزة على أنها أكبر سجن في العالم به أكثر من 2 مليون إنسان".

وأضاف سمير فرج "الأونروا تعتبر وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة، وتقوم بتقيدم خدمات لأهالي غزة".

وتابع سمير فرج "الأونروا تخدم 6 ملايين مواطن فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، كما أنها تقوم بتدريب أهالي غزة على الحرف لتوفير مصادر دخل لهم".

وأكمل "منع المساعدات عن الأونروا خطة ممنهجة للقضاء على الفلسطينيين بعد فشل تهجيرهم من قطاع غزة".