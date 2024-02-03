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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: أتوقع أن تسفر زيارة بلينكن تطورا لوقف إطلاق النار في غزة

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التوصل إلى وقف إطلاق نار.

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وقال سمير فرج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب أن يتم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان".

وأضاف سمير فرج: "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يزور المنطقة غدا مرة أخرى لبحث تداعيات العدوان على غزة ".

 وأشار سمير فرج إلى أن "بلينكن سوف يبحث مستقبل قطاع غزة  خلال جولته في المنطقة"، مضيفا:" أتوقع أن ينتج عن زيارة بلينكن تطورا إيجابيا في اتجاه وقف إطلاق النار في غزة ".

وأكمل سمير فرج :" نتنياهو لا يرغب في إيقاف الحرب كي لا يدخل السجن ".

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