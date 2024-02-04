خبير عن انخفاض سعر الدولار: الأخبار الإيجابية ضربت السوق السوداء في مقتل..فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إنّ الإجراءات التي حدثت داخل مصر يوم الخميس الماضي ترتب عليها انخفاضات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء، ولكن لا يزال سعره كبيرا جدا ولا يتناسب مع الظروف والاحوال التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف "العمدة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، عبر قناة "المحور": "بالنسبة لزيادة ونقصان سعر الدولار في السوق، فإن حالة التشاؤم والتفاؤل لدى المستثمرين تمثل فارقا كبيرا، وفي ظل الازمة الاقتصادية الصعبة منذ عام 2022، فإن الأخبار الإيجابية قليلة".

وتابع الخبير الاقتصادي: "في الأسبوع الماضي، كان هناك أكثر من خبر إيجابي مرتبط بمشروع سياحي ضخم على البحر المتوسط وسيكون له عوائد اقتصادية قوية، بالإضافة إلى بعثة صندوق النقد الدولي التي نتفاوض معها أون لاين، والتي أكدت أن ثمة إمكانية لتضاعف القرض الذي سيمنحه الصندوق لمصر من 3 مليارات دولار إلى 6 أو 10 مليارات دولار، وهي أخبار إيجابية ضربت السوق السوداء في مقتل".

