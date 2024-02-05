أخبار التكنولوجيا|12 تطبيقًا ضارًا تسرق رسائل واتساب.. وهذا أفضل موبايل أوبو 5G للطبقة المتوسطة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





توفر الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة توازنًا أفضل بين السعر والأداء، حيث تحتوي على ميزات شبيهة بالهواتف الرائدة، بما في ذلك الكاميرات القوية، مع الحفاظ على السعر المناسب.

يتميز هاتف أوبو OPPO A79 5G بتوفير أداء قوي ومجموعة من الميزات بسعر مناسب، وتوفر الشاشة تجربة مشاهدة رائعة لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب مع سطوع يصل إلى 680 شمعة في المتر المربع.



طرحت شركة OnePlus وان بلس عددًا من تحديثات البرامج لهواتفها الأحدث OnePlus 11 وOnePlus 12 والتي توفر ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



يحافظ Apple ID أو ما يُعرف بـ “معرف أبل” على خصوصية هواتف آيفون وأمانها، ولكن يمكن أن يتعرض Apple ID للاختراق والسرقة، حيث يمكن استخدامه لكشف جميع البيانات الخاصة بالمستخدم.



يضيف تطبيق WhatsApp واتساب باستمرار ميزات جديدة تجعل تطبيق المراسلة أكثر فائدة ومرونة، ومع ذلك فإن هناك العديد من الميزات الرائعة التي قد لا يكون المستخدمون على علم بالكثير منها.



دقّ عدد من الخبراء ناقوس الخطر بشأن أكثر من 12 تطبيقًا خبيثًا، حيث تحتوي على تعليمات برمجية ضارة قادرة على استخراج الرسائل الشخصية من تطبيق WhatsApp واتساب وعدد من التطبيقات الأخرى.