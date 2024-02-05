حزب الله يعلن استهداف موقع ‏إسرائيلي بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله، مساء اليوم الإثنين، استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية، لافتا إلى أنه حقق إصابات مباشرة.

وقال الحزب في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الإثنين 05-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن الوقت ينفد لحل دبلوماسي في جنوب لبنان؛ مهددا بالتحرك عسكريا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال كاتس، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني: “إذا لم نتوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان فسنتحرك عسكريا لإعادة سكان البلدات الإسرائيلية على حدود لبنان”.