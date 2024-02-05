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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مثيرة من سيف فاروق جعفر للجماهير بعد عودته لنادي الزمالك

صدى البلد

وجه اللاعب سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير الأبيض، في أول تعليق له بعد إعلان عودته رسميا الى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكتب سيف جعفر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جماهير الزمالك العظيمه في كل مكان اتشرف بوجودي مجددا بينكم وفي بيتي الأوحد نادي الزمالك .

وتابع: صاحب الفضل عليا بعد الله عَزَّ وَجَلَّ.. اقدر جدا لحظات الغضب بسبب خروجي الذي لم يكن لي إرادة به مطلقا، رغم تمسكي بالبقاء لآخر لحظة لدعم فريقي ، لكن قدر الله وما شاء فعل. 

وأضاف : لم اتردد لحظة في العودة لقلعتنا البيضاء فور إتاحة الفرصة.. أنا مشجع مثلكم للكيان الأبيض .

و اختتم حديثه: اتمني من الجميع تفهم موقفي وقبول آسفي و إعتذاري.. لاستكمال المسيره التي بدأتها طفلاً بتيشيرت الابيض والخطين الحمر وإلي بطولات وألقاب جديدة نحصدها معا.. عاش الزمالك.. عاشت الجماهير العظيمه."

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