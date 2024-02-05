شوبير يفجر مفاجأة بشأن كريم بامبو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب كريم بامبو من العوده للاسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : كريم بامبو يقترب من العودة للاسماعيلي.

وعلي الجانب الآخر أعلن النادي الإسماعيلي عن تعاقده مع حاتم سكر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "رسميـــــــــاً :الاسماعيلي يواصل صفقاته الشتوية القوية ويعلن تعاقده مع حاتم سكر لاعب الزمالك ✍️".

كان الزمالك قد قرر الاستغناء عن اللاعب في فترة القيد الحالية، ومن ثم انضم للإسماعيلي بشكل مجاني.