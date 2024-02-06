أخبار التكنولوجيا| خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون.. وأفضل موبايل Oppo Reno في السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أطلقت شركة vivo فيفو الصينية رسميًا هاتفها المميز vivo V30، حيث يضم الهاتف عددًا من الإمكانات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم و 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة تكفي ليوم كامل من الاستخدام.



في نهاية ديسمبر 2023، أطلقت شركة سامسونج واحدًا من أفضل هواتف الميزانية المحدودة لعام 2024، وهو هاتف Galaxy A15 5G والذي يضم عددًا من القدرات المميزة للغاية بالإضافة إلى سعر مناسب للكثير من راغبي الشراء.



يمثل ارتفاع أسعار الهواتف الرائدة أو الفلاجشيب عائقًا كبيرًا لدى بعض راغبي الشراء، حيث تخطت أسعارها القدرات الشرائية لدى الكثير، الأمر الذي يرجح كفة هواتف الفئة المتوسطة التي تقدم مواصفات مميزة إلى جانب أسعار أقل كثيرًا وتلاءم الكثير.



أعلنت شركة Oppo أوبو الصينية أن مبيعات هاتفي Find X7 Ultra و Find X7 قد تخطت مليون طلب مُسبق للشراء في أيام قليلة، حيث تعد الهواتف من الفئة الرائدة وتتمع بعدد من الإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي يقدم أداءً مميزًا.



كشفت تقارير أن شركة هواوي اعتلت صدارة مبيعات شركات الهواتف الذكية في الصين منذ بداية 2024 وحتى الآن، الأمر الذي قد يرشحها للحفاظ على هذه الصدارة في الربع الأول من العام.



كشف أحد المختصين في شركة أبل عن خطأ كبير يرتكبه المستخدمون أثناء شحن هواتف آيفون، حيث يؤدي هذا الخطأ إلى تلف البطارية وكذلك قصر عمرها بشكل كبير.