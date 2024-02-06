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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ساعة محمد حماقي في جدة تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

محمد حماقي
محمد حماقي

حرص الفنان محمد حماقي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا خلال إحيائه حفلا غنائيا في جدة.

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ظهر محمد حماقي في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدى تي شيرت باللون الأبيض ونسق معه فيست باللون البني مع بنطلون بالأسود.

ولفت محمد حماقي الأنظار في الحفل بساعة يد  من ماركة Audemars Piguet، جسد الساعة مصنوع من السيراميك الأسود، ذات إطار مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، ومينا من اللون الرمادي وسوار بشكل النسيج مع مشبك من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، وتحتوي حركة الساعة على 59 من الأحجار الكريمة و50 ساعة احتياط.

وبلغ سعر ساعة محمد حماقي في حفل جدة  27 ألف دولار أمريكي، ما أثار الدهشة بين متابعيه على السوشيال ميديا.


 

محمد حماقي 

 

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ساعة محمد حماقي في جدة تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

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