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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماعات مع منظمي الرحلات للترويج لسياحة مصر في إيطاليا ..تفاصيل

رئيس هيئة تنشيط السياحة
رئيس هيئة تنشيط السياحة

خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي الدولي BIT، والمقام حالياً بمدينة ميلانو بإيطاليا، واصل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة لقاءاته المهنية والإعلامية، حيث عقد عدة اجتماعات مع منظمي الرحلات الإيطاليين لمناقشة تنفيذ العديد من الأنشطة التسويقية بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية ولاسيما مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الاطلاع على موقف الحجوزات السياحية من السوق الإيطالي خلال الفترة القادمة.

كما التقى بممثلي ومسئولي شركة مصر للطيران بإيطاليا لبحث سبل التعاون المشترك بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي مستعرضاً الخطة الترويجية للهيئة به، كما استمع إلى خطط شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة رحلاتها إلى مختلف المدن السياحية المصرية من عدة مدن إيطالية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عدداً من المبادرات والفعاليات التسويقية المشتركة بين الجانبين.

وخلال لقاءاته الإعلامية المختلفة، أكد عمرو القاضي على استقرار الأوضاع السياحية في مصر وترحيب المقصد السياحي المصري باستقبال كافة السائحين ولاسيما الإيطاليين، مشيراً إلى خطة وزارة السياحة والآثار لإطلاق منتجات سياحية جديدة في مصر والتي من بينها منتج القاهرة الجديد الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة القاهرة وزيادة الليالي السياحية بها.

جدير بالذكر أن المعرض السياحي الدولي BIT يٌقام بمدينة ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 4 حتى 6 فبراير الجاري، وتشارك فيه الوزارة بجناح تبلغ مساحته 100 متر2، يعبر تصميمه عن الحضارة المصرية القديمة، ويضم 10 شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

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