تلاميذ عباقرة.. أصغر روبوت في العالم يدخل موسوعة جينيس

نجح 4 تلاميذ في مدرسة تقع بمنطقة هونج كونج في تحقيق الرقم القياسي العالمي بكتاب جينيس لصنعهم أصغر روبوت إنساني في العالم.



وقد بنى التلاميذ روبوت يبلغ طوله 5.55 بوصة فقط، متفوقين على الرقم القياسي السابق الذي حققه زين أحمد قريشي من باكستان في 2022.



الروبوت البشري قادر على ثني القدمين

وحسب قواعد جينيس للأرقام القياسية، على الروبوت البشري أن يكون قادرًا على ثني القدمين، وأن يكون قادرًا على توجيه كتفيه ومرفقيه وركبتيه ووركيه.



وبالفعل، أظهر الروبوت الجديد هذه القدرات ببراعة.

ويتطلع المهندسون الشباب أن يكون روبوتهم الجديد أداة تعليمية منخفضة التكلفة يمكن استخدامها لتعزيز التعلم العملي للطلاب من ذوي الدخل المنخفض.