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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع خطة لنقل حضانات مستشفى بهجورة المؤقت لـ نجع حمادي العام الجديد

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى

اجتمع فريق الطب العلاجى بمديرية الصحة بـ قنا ، بالدكتور أحمد المحلاوى، مدير إدارة نجع حمادى الصحية، والدكتور حيدر، مدير مستشفى نجع حمادى العام، لوضع خطة لنقل الحضانات من مقر المستشفي المؤقت ببهجورة إلي المستشفي الجديدة بنجع حمادي ووضع الخطة الزمنية اللازمة والسريعة لإتمام ذلك.

 

جاء ذلك خلال تفقد فريق الطب العلاجي بالمديرية الصحة بـ قنا ، للأعمال بمستشفي نجع حمادى ببهجورة بهدف متابعة سير العمل والوقوف علي التحديات بالمستشفى.

 

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن فريق الإشراف والمتابعة بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي، مدير إدارة الكلي الصناعى، أجري جولة بمستشفى بهجورة المؤقت، بدأها بتفقد الإستقبال للإطمئنان على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية اللازمة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الفريق تفقد عدد من أقسام المستشفى" الجراحة، العمليات، الباطنة"، اطمئن خلالها علي تواجد الفريق الطبي المناوب وإلتزامهم بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، وجرى مراجعة تذاكر الحالات بالأقسام للإطمئنان علي الخطة العلاجية لكل منهم.

 

وأوضح بدران، بأن فريق الطب العلاجى تابع جولته بمستشفي نجع حمادى، بمراجعة المعمل والصيدلة المركزية وصيدلية نفقة الدولة للتأكد من توافر الأدوية للمرضي ذوي الأمراض المزمنة، وقسم الحضانات، مع مراجعة رصيد الأكسجين بالحضانات.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ قنا، استمرار جولات المتابعة لكافة المنافذ الطبية وعرض تقارير مفصلة عن الزيارات ووضع خطط الإصلاح اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

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