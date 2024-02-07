عابد: ضربات الأجهزة الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت في تراجع أسعار السلع

قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن كل الأخبار تدل على وجود ضربات ناجحة للغاية لسوق الصرف الأجنبي غير الرسمي، وبالتالي ظهرت تراجعات أسعدت المصريين، بالإضافة إلى التفاؤل بتدفقات تشهدها مصر من الدول العربية للاستثمار في مصر، والأخبار الجيدة القادمة من صندوق النقد الدولي حول زيادة حجم القرض لتغطية الفجوات التي يعاني منها حاليا.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "يجب أن نعتبر كل ذلك، عبارة عن آثار لم تحدث بالفعل، ونحن ندور في حلقة التوقعات وأتمنى أن نستمر في الخطوات الإيجابية التي تساهم في التوقعات المتفائلة، مؤكدا أن ضربات الأجهزة الأمنية للسوق الموازية للدولار ساهمت في تراجع أسعار بعض السلع

تتجه إلى الانخفاض

وقال: "الأسعار خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة للغاية بناء على توقع المستقبل الذي كان به نوعا من الضبابية، وننتظر أن تستجيب أسعار السلع لهذه الانخفاضات، والتي تمثل قدر هائل من استهلاك المصريين، والتي شهدت ارتفاعا الفترة الماضية، ومازال هناك احتياج لدور الدولة في التأثير على هذه الأسعار، من أجل ثبات الأسعار ثم تتجه إلى الانخفاض".