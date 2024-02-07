أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من تطبيقات للدردشة على أندرويد تخفي برنامجا شديد الخطورة.. أحدث هواتف وان بلس بيشغل كل الألعاب وبسعر منافس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
إيربودز الغلابة.. سماعة جديدة تغزو الأسواق بسعر رخيص وعمر بطارية طويل
أعلنت شركة "آي تل" iTel، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الصوتية، وهي سماعة iTel S9 Pro TWS، التي تتميز بعمر بطارية طويل الأمد ودعم تقنية إلغاء الضوضاء البيئي ENC، وتتوفر مقابل سعر مناسب وتستهدف المشترين ذوي الميزانية المحدودة.
TCL تطلق أرخص موبايل أندرويد بـ4 جيجا رام وبطارية مبتخلصش
كشفت شركة تي سي إل TCL الصينية للإلكترونيات، عن هاتفها الذكي الجديد TCL 505، الذي يتميز بشاشة تدعم تقنية NxtVision المبتكرة، ومعالج قوي يضمن أداء سلس وفعالية في استهلاك الطاقة.
تحذير.. 13 تطبيقا للدردشة تحوي فيروسا خفيا يسجل مكالماتك ويتجسس عليك
اكتشف باحثو الأمن في شركة ESET، عشرات من تطبيقات الدردشة المخصصة لأجهزة أندرويد، تحوي فيروس حصان طروادة الخبيث "VajraSpy"، والذي يعمل على تسرب البيانات على نطاق واسع ومراقبة جميع ما يفعله المستخدمون سرا.
هيئة عالمية توافق على الجولة الثانية من التزامات إريكسون المناخية
نجحت شركة إريكسون، في إطار التزامها الدائم والمستدام بمواجهة أزمة التغير المناخي، في تحقيق بل وتجاوز أهدافها الأولى المستندة إلى علوم التغير المناخي والمتوافقة مع اتفاقية باريس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية.
مفيهوش غلطة| أحدث هواتف وان بلس بيشغل كل الألعاب وبسعر رخيص
يعد OnePlus 12R، هو أحدث هاتف ذكي من شركة وان بلس الصينية، والذي يتميز بمواصفات عالية وأداء مميز وسعر منافس في الفئة المتوسطة، لمن يبحث عن هاتف ذكي بإمكانيات قوية وتكلفة في متناول الجميع، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات OnePlus 12R الجديد من وان بلس.
توأم آيفون.. إنفينيكس تطلق موبايل جبارا بسعر رخيص جدا
تخطط شركة إنفينيكس Infinix الصينية، لإصدار طراز جديد للهواتف الذكية بميزانية محدودة في الهند.
مقارنة شرسة.. فيفو iQOO Z7 يتحدي وان بلس Nord CE 3 Lite
جلب كل إصدار جديد في سوق الهواتف الذكية مميزات فريدة هذا العام، في هذه المقالة سنتعمق في مقارنة مفصلة بين هاتفين من هواتف الفئة المتوسطة هما: فيفو iQOO Z7 5G وهاتف وان بلس Nord CE 3 Lite 5G.