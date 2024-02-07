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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

صدى البلد

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

 وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، برئاسة  الدكتور محمد عنانى مدير إقليم شمال الصعيد والمشرف على مرفق بنى سويف ، إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بعزبة عزت بقرية دنديل  التابعة لمركز ناصر، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

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وقام فريق الإسعاف وائل عبدالعظيم وصدام محمد شمس ، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة

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IMG-20240207-WA0043
اليوم الاربعاء بني سويف ت بقري تاريخ سطو شرف هيئة الإسعاف المصرية متابعة محافظ بني سويف محمد عناني مخازن محاف نقل وان ولادة والا

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