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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة السكة الحديد تثمن قرارات الرئيس السيسي لرفع دخل العاملين بالدولة والمعاشات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن مجلس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لإصدار عدد من القرارات الاجتماعية التي تساهم في رفع دخل العاملين والمعاشات.

وأكد عبد الفتاح فكري على أن الرئيس السيسي ينحاز دائما للعمال ومحدودي الدخل ، ويشعر بمعاناة المصريين في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ، وموجة غلاء الأسعار التي تجتاح العالم.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وشملت التوجيهات تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كان الرئيس السيسي قد وجه اليوم بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من شهر مارس المقبل.

وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 /2025.

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