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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. مطرب يغني للرسول بالمسجد

أخبار الفن
أخبار الفن

طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مطرب يغني للرسول بالمسجد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

الدهب.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة اليوم

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، مساء اليوم الخميس 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

 

هاني سامي يتحدث لـ صدى البلد عن كتابه "لماذا أشرف ذكي"

كشف هاني سامي لصدى البلد عن كتابه لماذا أشرف ذكي عن سعادته بكتابة لهذا الكتاب.

و أضاف أن كتاب لماذا اشرف ذكي يحكي أشرف ذكي رحلة كبيرة جدا و ليس سيرة ذاتية.

 

في ذكراها .. سر تسمية شادية بهذا الاسم

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت في 28 نوفمبر عام 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد أن ملأت الحياة فنا بصوتها العذب وأداؤها التمثيلى البسيط ما جعلها تلقب بالدلوعة.

 

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

نشر المطرب الشعبي أحمد جوهر، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يغني للرسول صلى الله عليه وسلم، داخل أحد المساجد.

وظهر أحمد جوهر، أمام أحد المقامات داخل المسجد، وهو يغني أغنية «يا حبيبي يا نبي» تعبيرا عن حبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

 

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

نشرت الفنانة لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير كبير في شهر يناير الماضي.

وظهرت لورا عماد -طليقة شريف منير- في مقطع الفيديو، وهي تخضع لجلسة علاج طبيعي على الركبة، بعد إصابتها بالحادث.

 

في ذكراه.. قصة رحيل سمير الإسكندراني ونبوءة وفاته

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل في 13 أغسطس عام 2020، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان أنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

 

في ذكراه.. قصة وفاة حسين الإمام المفاجئة

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1951، ورحل عن في 17 مايو عام 2014، عن عمر يناهز الـ 63 عاما.

حسين الإمام فنان شامل، فهو ممثل ومغن وملحن وموزع وكاتب أغان وسيناريو وحوار ومقدم برامج ايضا.

 

في ذكراها.. شاهد أخر ظهور لـ نادية رفيق قبل أشهر من وفاتها

يحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية رفيق، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحت عن عالمنا في 17 يناير 2020، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.

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