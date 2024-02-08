أخبار الفن| طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. مطرب يغني للرسول بالمسجد

طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: مطرب يغني للرسول بالمسجد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم الدهب، مساء اليوم الخميس 8 فبراير، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

كشف هاني سامي لصدى البلد عن كتابه لماذا أشرف ذكي عن سعادته بكتابة لهذا الكتاب.

و أضاف أن كتاب لماذا اشرف ذكي يحكي أشرف ذكي رحلة كبيرة جدا و ليس سيرة ذاتية.

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت في 28 نوفمبر عام 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد أن ملأت الحياة فنا بصوتها العذب وأداؤها التمثيلى البسيط ما جعلها تلقب بالدلوعة.

نشر المطرب الشعبي أحمد جوهر، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يغني للرسول صلى الله عليه وسلم، داخل أحد المساجد.

وظهر أحمد جوهر، أمام أحد المقامات داخل المسجد، وهو يغني أغنية «يا حبيبي يا نبي» تعبيرا عن حبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

نشرت الفنانة لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير كبير في شهر يناير الماضي.

وظهرت لورا عماد -طليقة شريف منير- في مقطع الفيديو، وهي تخضع لجلسة علاج طبيعي على الركبة، بعد إصابتها بالحادث.

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحل في 13 أغسطس عام 2020، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان أنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

تحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1951، ورحل عن في 17 مايو عام 2014، عن عمر يناهز الـ 63 عاما.

حسين الإمام فنان شامل، فهو ممثل ومغن وملحن وموزع وكاتب أغان وسيناريو وحوار ومقدم برامج ايضا.

يحل اليوم الخميس 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية رفيق، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحت عن عالمنا في 17 يناير 2020، عن عمر يناهز الـ 85 عاما.