البورصة السلعية المصرية تنفي بدء تداول جولد إيرا للذهب على منصتها

فبراير الجاري....

نفت البورصة السلعية - مصر ما نشرته شركة جولد ايرا للاستثمار في الذهب والمنشور على عدد من المواقع الإلكترونية بتاريخ 8/2/2024 تحت عنوان "جولد ايرا تبدأ التداول علي الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري".

وأوضحت البورصة السلعية - مصر في بيان رسمي أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية وأن الأمر مازال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وجدير بالذكر ان الزيارة إلى مقر شركة "إيجي كاش"، والتي تمت الإشارة اليها في بيان شركة "جولد إيرا"، كانت بناء علي دعوة موجهة من شركة "جولد ايرا" بهدف الاطلاع علي الخدمات المقدمة من شركة "ايجي كاش" في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية و الإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب علي منصة البورصة السلعية.

وتؤكد البورصة السلعية - مصر أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأنً خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.