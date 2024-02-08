بشائر شهر الخير | انخفاض ومفاجآت في أسعار السلع قبل رمضان 2024

تعتبر أسعار السلع الغذائية من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين في مصر، ومن خلال متابعة التقارير اليومية التي تصدرها البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، نجد أنه تم تسجيل تراجع في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

