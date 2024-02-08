التنمية المحلية: 7 آلاف منفذ لتوفير السلع الغذائية في المحافظات.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم إضافة 902 منفذا لبيع السلع.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "وصلنا إلى 7 آلاف منفذ لتوفير السلع الغذائية على مستوى المحافظات، وهناك توجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات أهلنا في المحافظات المصرية وضبط إيقاع منظومة الأمن الغذائي للمواطن المصري وعدم تأثرها بالأزمات الدولية على مستوى العالم".

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية أكد للمحافظين على إقامة منافذ ومعارض لتوفير السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تتراوح نسبة الخفض من 10 إلى 25%.

وأوضح خالد قاسم: "منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم تم إضافة 902 منفذ للسع، وإجمالي المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض على مستوى المحافظات وصل إلى 7126".