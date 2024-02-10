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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان الملكة رانيا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع

الملكة رانيا
الملكة رانيا

خطفت الملكة رانيا الأنظار نحو أناقتها، وذلك خلال حضورها حفل العائلة الملكية في الأردن  بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

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تألقت الملكة رانيا كعادتها بإطلالة محتشمة ومميزة، حيث ارتدت معطف طويل مصنوع من الصوف الراقي وذات اللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل معطف الملكة رانيا في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Dior، فيما بلغ سعره 20805 ريال سعودي أي ما يقرب من 300 ألف جنيه مصري.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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