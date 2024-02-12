أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجا بيكسل.. وأسعار Iphone 13 في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعد أسعار الهواتف الذكية عائقًا كبيرًا لراغبي الشراء مع الارتفاع المستمر الذي تشهده السوق، وتعد هواتف الميزانية المحدودة هي الخيار الوحيد لدى البعض رغم إمكاناتها الضعيفة نسبيًا، إلا أن هناك هواتف مميزة تجمع بين السعر الرخيص والمواصفات الجيدة.



يوفر لك جوال iphone 13 البطارية الأفضل بين إصدارات آيفون المختلفة، كما أنه يوفر معالج قوي وكاميرا مميزة مع تصميم أنيق.



بالرغم من طرح سامسونج سلسلتين أحدث من سلسلة S22، إلا أن جوال Samsung Galaxy S22 Ultra 5G الرائد يعد منافساً قوياً بفضل عتاده القوي وسعره المغري.



يتيح لك جوال Samsung Galaxy Z Fold5 من سامسونج الكورية كل ما تحتاجه بين قبضة يدك، أضف إلى ذلك شاشته الخارقة القابلة للطي.



يقترب الملياردير ورجل الأعمال جيف بيزوس من الحصول على لقب أغنى شخص في العالم، وذلك بعدما باع ما قيمته ملياري دولار من الأسهم الخاصة به بشركة أمازون.



بدأت شركة جوجل مؤخرًا في تطبيق رسوم على النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp واتساب التي تتخطى حد التخزين السحابي المخصص، الأمر الذي يعني أن مستخدم أندرويد لم يعد بإمكانه عمل نسخة احتياطية لرسائله على Google Drive مجانًا، خاصة إذا كان لديه مجموعة بيانات كبيرة تزيد عن 15 جيجابايت.