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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

طلاقان ومشاكل بالجملة.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

صدى البلد

تصدرت عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب مرة أخرى، التريند عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ما شهد الثنائي مشاكل كثيرة، فما القصة الكاملة لعودتهما من جديد 

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قصة عودة شيرين وحسام للمرة الثالثة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الانباء حول عودة الثنائي شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب لبعضهما البعض مرة أخرى، وهو الأمر الذي نفاه المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني لشيرين، في تصريحات له، بينما قال مصدر مقرب منها إن الثنائي عادا لبعضهما من جديد في الوقت الحالي، وأن بناتها انتقلا منذ ما يقرب من أسبوع للعيش من والدهم.

وعلم صدى البلد أن المطربة شيرين عبدالوهاب، قد عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة من طلاقها، إلا أن شيرين تُفضل في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها في الفترة الحالية بعد انفصالهما أكثر من مرة، وهي الآن متواجدة  مع حسام حبيب في منزلهما بالتجمع الخامس.

انفصال شيرين وحسام حبيب الأخير

انفصلت المطربة شيرين عبدالوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب أخرى مرة في ديسمبر الماضي، حتى أنطلقت اشاعات حول ارتباط شيرين برجل أخر بعد طلاقها من حسام، إلا أنه وخلال الساعات الماضية تناثرت الأخبار عن عودتهما من جديد.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أعلنت عن طلاقها رسميًا من حسام حبيب، وأكد موقع الجرس الذى ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب، أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية.

وأوضح الموقع أن هذا الخلاف وصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة، بسبب التدخل السافر من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته جملة وتفصيلا، وقررت أن تطلب الطلاق منه لكنه رفض بشدة الى ان تدخل عدد من المقربين بالوسط الفنى لحل الازمة ووافق على الانفصال بينهما.

علاقة شيرين وحسام حبيب

قصة زوج وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب استمرت 6 سنوات حيث شهد الزواج الأول بينهما فى عام 2018 حيث ظن الكثير من عشاقهما أن هذه الزيجة ستستمر مدى الحياة خاصة انهما كانا يحبان بعضهما البعض وهو ما اعلنته شيرين وحسام فى كثير من اللقاءات التلفزيوينة، ولكن بعد فترة قصيرة وتحديدا عام 2021 واجهت علاقتهما عاصفة شرسة كانت سببا فى انفصال الطرفين وذلك بعد سلسلة من الأزمات والاحداث المؤسفة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب دفعتها للخروج عن صمتها وكشف التفاصيل فى عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

 

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