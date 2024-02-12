السيجارة الفرط بقت بكام؟.. القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد الزيادة

واجه سوق السجائر في مصر خلال العام الماضي أزمة بسبب عدم توافر بعض المنتجات مع ارتفاع حاد في أسعارها بالأسواق غير الرسمية، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الأسواق، والدفع بحملات لضبط المخالفين للقانون.

وشهدت أسعار السجائر مؤخرا ارتفاعًا كبيرًا، حيث قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في غضون نحو 3 أشهر، فما أسعار السجائر بعد تلك الزيادة؟

زيادة أسعار السجائر للمرة الثانية

ارتفعت أسعار السجائر، اليوم الاثنين، بقيمة تتراوح ما بين 8 جنيهات و 11 جنيها للعبوة الواحدة، بعد ما قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في غضون نحو 3 أشهر، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، ليصل سعر السيجارة الواحدة رسميا في أغلى الأصناف إلى 4.5 جنيه.

أسعار السجائر بعد الزيادة