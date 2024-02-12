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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السيجارة الفرط بقت بكام؟.. القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد الزيادة

صدى البلد

واجه سوق السجائر في مصر خلال العام الماضي أزمة بسبب عدم توافر بعض المنتجات مع ارتفاع حاد في أسعارها بالأسواق غير الرسمية، وهو ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الأسواق، والدفع بحملات لضبط المخالفين للقانون. 

وشهدت أسعار السجائر مؤخرا ارتفاعًا كبيرًا، حيث قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في غضون نحو 3 أشهر، فما أسعار السجائر بعد تلك الزيادة؟

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زيادة أسعار السجائر للمرة الثانية

ارتفعت أسعار السجائر، اليوم الاثنين، بقيمة تتراوح ما بين 8 جنيهات و 11 جنيها للعبوة الواحدة، بعد ما قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار منتجاتها من السجائر للمرة الثانية في غضون نحو 3 أشهر، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، ليصل سعر السيجارة الواحدة رسميا في أغلى الأصناف إلى 4.5 جنيه.

أسعار السجائر بعد الزيادة

  • السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 85 جنيها.
  • السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 79 جنيها.
  • السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 69 جنيها.
  • السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 59 جنيها للعبوة.
  • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
  • السعر الرسمي بوكس عبوة 10 سجائر: 20 جنيهًا، بدلا من 15 جنيها.
  • كليوباترا-كينج سايز: 27 جنيهًا، بدلا من 23 جنيها.
  • كليوباترا-سوفت كوين: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • كليوباترا-بوكس: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • بوسطن: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • بلمونت: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • مونديال: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • مونديال سويتش 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • كليوباترا بلاك ليبول: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • ماتوسيان سوبر: 27 جنيهًا، بدلا من 24 جنيها.
  • فايسروي: 42 جنيهًا.
أسعار السجائر زيادة اسعار السجائر ميريت مارلبورو Marlboro كليوباترا سوبر

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