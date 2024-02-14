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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: الإدارة الأمريكية متخوفة من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

عدوان إسرائيل على
عدوان إسرائيل على غزة

 

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن كل الإجازات الصحفية للمسؤولين الأمريكيين هذه الأيام، يركزون فيها على العنوان الأول الآن، وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، وداخل هذا العنوان عنوان أكثر أهمية يفرض نفسه الآن بشكل كبير وهو العملية العسكرية الإسرائيلية في محتملة وكل ما يحيط بها من ملابسات ومخاوف.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن الإدارة الأمريكية لديها بالفعل مخاوف كثيرة من القيام بعملية عسكرية كهذه في المساحة الجغرافية الضيقة للغاية مع العدد الكبير للغاية للمدنيين الفلسطينيين، والذي قد يصل عددهم إلى 1.5 مليون شخص.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من أن القيام بهذه العملية دون وجود خطة موثوقة لحماية هؤلاء المدنيين يعد كارثة بالفعل، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث اليوم عن أن هناك محادثات مستمرة بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية العسكرية التي تريد الأخيرة القيام بها في رفح.

وأوضح أن الولايات المتحدة تشير بالقول إلى لا من حيث المبدأ بالنسبة للعملية العسكرية، لكنها شرطت هذه العملية العسكرية بالشرط الصعب على الإسرائيليين، وهو مراعاة عدم المساس بالمدنيين هناك، وأصبح الحديث الأمريكي عن نقل المدنيين لمكان آخر إذا ما كانت إسرائيل تريد القيام بالعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

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