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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النور بيقطع عندك كتير. . طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

لو النور بيقطع عندك
لو النور بيقطع عندك كتير. . طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

يعاني الكثيرون من مشكلة توقف خدمة الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربى، وبالتالي تعطل جميع الخدمات التي تعمل عن طريق الإنترنت المنزلي، إلا أنه يمكنك بكل سهولة تشغيل الإنترنت في منزلك في نفس الوقت.

وبحسب موقع “ويكي هاو”، تستطيع تشغيل الراوتر فى منزلك وتستخدم الإنترنت بدون أى مشكلة وبعيداً عن مصدر الكهرباء التقليدي، من خلال توصيل الرواتر بـ “باور بانك”.

ولكن يجب عليك تهيئة الرواتر قبل توصيله بالباور ليعمل بمنتهى السهولة، ويكون البديل لمصدر الكهرباء التقليدى.

عليك أن توصيل الراوتر بـ “باور بانك” بواسطة كابل من نوع “USB A" من الطرفين، وعند توصيله بالراوتر سيبدأ في العمل مباشرة.

وفي حالة عدم عمله، عليك شراء وصلة مخصصة لـ الرواتر، تكون من جهة “USB A"، والجهة الأخرى بنفس مخرج الكهرباء الذي يتم توصيله في الراوتر. 

لو النور بيقطع عندك كتير. . طريقة تشغيل الراوتر بدون كهرباء

جدير بالذكر أنه عند عودة التيار الكهربي يجب فصل الراوتر من الباور بانك، وتوصيله مرة أخرى بالكهرباء العادية.

تستطيع أيضاً تشغيل الراوتر عن طريق توصيله بجهاز “اللابتوب”، في حالة كانت بطاريته مشحونة ليحل محل الكهرباء في فترة الإنقطاع.

الانترنت انقطاع التيار الكهربى الانترنت المنزلى الراوتر باور بانك

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