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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة بـ 7777 جنيه فقط

آيفون الغلابة
آيفون الغلابة

اذا كنت تريد شراء “آيفون” أشهر هاتف ذكي في العالم ولكن سعره المرتفع يمنعك من ذلك، يمكنك الحصول على بديله وهو آيفون الغلابة من علامة ريلمي ويشبه آيفون 15 برو ماكس تماماً.

جاء Realme C53 بشاشة من نوع IPS قياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض FHD+ بتردد 90 هرتز، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

 

آيفون الغلابة

يعمل Realme C53 بمعالج من نوع Unisoc Tiger T612، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بواجهة المستخدم Realme UI T Edition مع Android 13، وذاكرة تخزين من نوع eMMC 5.1.

يحمل Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وفتحة سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع منفذ USB Type-C.

آيفون الغلابة

ولمحبي التصوير يوفر Realme C53 كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر مساعد بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

سعر Realme C53 فى مصر

يصل سعر هاتف Realme C53 فى مصر سعة تخزين 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت، إلى 7777 جنيها.

سعر هاتف Realme C53
آيفون Realme C53 Realme آيفون الغلابة ريلمي

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