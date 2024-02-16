رمضان 2024.. وفاء عامر تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل جودر

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال في شهر رمضان المقبل.

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" قلبي راح للدور بتاعي في جودر مع ياسر جلال ".

وأضافت :" مسلسل جودر يتحدث عن حقبة تاريخية قديمة وهو من وحي ألف ليلة وليلة ".

وتابعت وفاء عامر :" دوري هو أم جودر وأيتن عامر هتعمل الشخصية بتاعتي وهي صغيرة في السن حسب سيناريو المسلسل".

واكملت :" أيتن عامر هتطلع في أولى حلقات مسلسل جودر وهي شخصيتي وانا صغيرة في السن وساظهر من الحلقة الرابعة "، مضية:" بقول لزملائي أنزلوا اشتغلوا بدون قيد او شرط .

