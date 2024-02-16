عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان 2024.. وفاء عامر تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل جودر

وفاء عامر
وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال في شهر رمضان المقبل.

وفاء عامر: الفنان إسلام إبراهيم لديه طيبة كبيرة ويجب الخير لزملائه

عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال في رمضان 2024 و2025

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" قلبي راح للدور بتاعي في جودر مع ياسر جلال ".

وأضافت  :" مسلسل جودر يتحدث عن حقبة تاريخية قديمة وهو من وحي ألف ليلة وليلة ".

وتابعت وفاء عامر :" دوري هو أم جودر وأيتن عامر هتعمل الشخصية بتاعتي وهي صغيرة في السن  حسب سيناريو المسلسل".

 

واكملت  :" أيتن عامر هتطلع في أولى حلقات مسلسل جودر وهي شخصيتي وانا صغيرة في السن وساظهر من الحلقة الرابعة "، مضية:" بقول لزملائي أنزلوا اشتغلوا بدون قيد او شرط .
 

وفاء عامر ايتن عامر جودر ياسر جلال اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

ميدو: اتحاد الكرة خالف لوائح الفيفا بتعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

ترشيحاتنا

شرط أساسي لرفع دعوى الزنا أمام القضاء.. تعرف عليه

لسبب ولا أغرب..عروس تلغي حفل زفافها قبل أربعة أيام من موعده

8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اتصال بايدن ونتنياهو حول عملية رفح

اتحاد الكرة يكشف حقيقة سفر حسام حسن للسعودية لتحليل مباراة الأهلي والزمالك

الجامعة العربية تضع 60 منظمة إسرائيلية على قوائم الإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة بدون سمنة ولا زيت

مفيش غيرها في البيت.. صور قبلات ورومانسية زوجة محمد رمضان تثير الجدل

بشرى للمصابات .. بقطرة لعاب يمكنك الكشف عن سرطان الثدي

عالمة أنثروبولوجيا تثير الجدل بمعلومات غريبة عن الإحساس بالحب

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ