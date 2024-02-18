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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد من أجل المتوسط يعمل على إيجاد حلول للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. فيديو

صدى البلد

ألقت رئيسة برلمان إسبانيا كلمة أمام أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة في المغرب.

 

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وقالت في كلمتها والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاجتماع شهد مشاركة غير مسبوقة وتم فتح حوار كبير حول بناء توافق عربي أوروبي لحل الدولتين".

 

وأضافت: "الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعمل على إيجاد حلول للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

 

وتابعت: "نسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع في المنطقة الأورومتوسطية من أجل إحداث التنمية المطلوبة".

اسبانيا قطاع غزة إسرائيل محمد أبو العينين اخبار التوك شو

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