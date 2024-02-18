قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

نشر الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع فيسبوك، تصريحات نارية للناقدة الرياضية ريهام حمدي.

وكتب إبراهيم فايق: إنفرااد.. الأهلي سيستحوذ على نادي أوروبي!".. ريهام حمدي تنفرد بأخبار حصرية عن تفاصيل استثمارات شركة الكرة بالنادي الأهلي الفترة القادمة.



وحسم التعادل السلبي مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا التعادل تربع الفريق الكروي بالنادي الأهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة ولديه في رصيده 6 نقاط، بعد الفوز أمام ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة.