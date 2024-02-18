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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هذا ما سيحدث لـ واتساب إذا اشترته جوجل.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تطلق ميزات الذكاء الاصطناعي لهذه الأجهزة.. هل هاتفك بينهم؟

أكدت شركة سامسونج Samsung، على جميع هواتفها التي من المقرر أن تتلقى تحديث One UI 6.1 وفقا لجدولها الزمني، لن تحصل على مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في سلسلة Galaxy S24.

بطارية كبيرة وشاحن خارق.. فيفو تطلق أحدث هاتف 5G بسعر رخيص

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفاً جديداً من سلسلة Y100 للسوق الصينية، وينضم الجهاز الذي يطلق عليه اسم Vivo Y100t 5G، إلى الطرازات الحالية Vivo Y100 وY100i، التي تم الإعلان عنها العام الماضي.

تخيل لو حصل.. ماذا سيحدث إذا اشترت جوجل تطبيق واتساب؟

عندما استحوذت شركة ميتا Meta (فيسبوك سابقا) على تطبيق واتساب WhatsApp قبل عقد من الزمن، جلبت طابعها الخاص إلى خدمة المراسلة الشهير سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، ولكن هل تخيلت يوما ماذا سيحدث إذا كانت شركة جوجل هي من اشتري واتساب بدلا من فيسبوك؟، خلال السطور التالية سنحاول إجابتك على هذا السؤال.

بمواصفات رائعة وسعر أقل.. خصم كبير على وحش شاومي Poco C65

قدم أحد مواقع التجارة الإلكترونية، عرضا خاصا على أحدث هواتف Poco من شاومي، وطرحه للبيع مع تخفيض هائل بسعر أقل من سعره الأصلي في السوق.

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

اكتشف باحثون في مجال الأمن السيبراني فيروس حصان طروادة جديدًا للهواتف الذكية، يسعى حرفيًا لسرقة وجوه الأشخاص لاختراق حساباتهم البنكية.

 

آيفون الغلابة.. عرض رائع على موبايل ريلمي الأكثر مبيعا C53

تتوفر بشكل منتظم خصومات على الهواتف الذكية من خلال عروض خاصة وتخفيضات تقدمها مواقع التسوق عبر الإنترنت، وقد تشمل الخصومات عروض الشراء بمبلغ أقل تمكن المستهلكين من الحصول على هاتفهم المفضل مع تخفيض مميز، أو عروض الشراء مع هدايا مجانية مثل سماعات أذن أو حافظات هاتف (جراب)، أو تخفيضات على الأسعار الأصلية للهواتف الجديدة أو المجددة.

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