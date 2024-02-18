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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية سبل التعاون بكافة المجالات

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

بحث خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم مع أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية (البرلمان) وأعضاء الوفد البرلماني المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة من تجربة الدولة المصرية الناجحة فى التعامل مع العشوائيات والقضاء عليها. 

وفى بداية كلمته، تقدم محافظ القاهرة بالتهنئة للسيد أداما بيكتوجو، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية الإيفوارية، وكذلك بمناسبة انتخابه عمدة لمدينة يوبوجون، أكبر بلدية فى كوت ديفوار، كما توجه بالتهنئة الى شعب كوت ديفوار لفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية متمنيًا لهم المزيد من التوفيق .

وقال عبدالعال إن مصر بعمقها الأفريقي وبانتمائها لهذه القارة الطموح تسعى لمد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة ، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، وهو يحرص على توطيد العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية وخاصة كوت ديفوار لتتكامل في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة والمستويات ايمانًا منه بالدور الهام الذى تمثله الدول الأفريقية .

وأشار محافظ القاهرة الى أن هذه الزيارة تمثل أهمية خاصة كونها أول زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة كوت ديفوار لديوان عام محافظة القاهرة.

وأكد عبد العال أن محافظة القاهرة يجمعها العديد من اتفاقيات التوأمة مع مدن وعواصم العالم آملًا أن يكون اليوم بداية لبحث توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع أهم المدن والبلديات بدولة كوت ديفوار والاستفادة من الإمكانيات البشرية الطبيعية فى البلدين.

وأوضح المحافظ أن القاهرة شهدت نهضة حضارية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديدًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقود البلاد لتحقيق النهضة لبناء الجمهورية الجديدة بمفهومها الشامل، حيث تم إنشاء العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ولم يقتصر الأمر على تطوير الطرق داخل الدولة فقط بل تم انشاء طرق دولية مثل الطريق الدولى الذى يربط العديد من الدول الأفريقية ( القاهرة ــ كيب تاون) .

ولفت محافظ القاهرة الى أنه فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة كان من أولويات الدولة القضاء على المناطق العشوائية بالقاهرة، حيث تم انشاء العديد من مشروعات المدن المتطورة لنقل سكان المناطق العشوائية إليها ضمت ما يقارب 50 ألف وحدة سكنية كاملة التأثيث ، متكاملة الخدمات التي تقدم إلى المواطن من صحة وتعليم ومساجد وكنائس، بالاضافة إلى الخدمات اليومية من مراكز تموين ومراكز رياضية وغيرها من الخدمات التي توفر حياة كريمة للمواطن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة اهتمت كذلك برفع مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية لكافة مرافق المشروعات التى تم انشائها ، وتم إطلاق العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية للارتقاء بجودة حياة المواطن على رأسها مبادرة حياة كريمة التى يستفيد من خدماتها أكثر من 60 مليون مواطن، كذلك توسعت الدولة في إنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان مستهدفة توفير مليون وحدة سكنية لمتوسطى الدخل .

كما أشار المحافظ إلى أن القاهرة تعد من أقدم وأعرق المدن في العالم ويتجاوز عمرها 1054 عامًا وبها أكثر من خمسمائة أثر إسلامى ، بالإضافة إلي الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية ، كما تشتهر القاهرة بكونها مقصدًا سياحيًا عالميًا بارزًا .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تهتم بكل ما هو حديث ومتقدم لذا سعت لانشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية تم تصميمها بأحدث التقنيات، ونقل الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها لممارسة مهامها من هناك .

وعبر أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية (البرلمان) عن شكره للاستقبال الحار الذى لقيه من الشعب المصرى وأجهزة الدولة المصرية ، مؤكدًا على قوة الروابط بين مصر وكوت ديفوار والتى تبدو فى عمق الروابط بين رئيسى البلدين.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية على تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، داعيًا محافظ القاهرة لزيارة كوت ديفوار وإرسال وفد من خبراء محافظة القاهرة لشرح التجربة المميزة والناجحة فى القضاء على العشوائيات للاستفادة منها هناك. 

شهد اللقاء نواب محافظ القاهرة للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، والسكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة . 

وتم خلال اللقاء عرض أفلام تسجيلية لأهم مشروعات الطرق والمحاور، وتطوير العشوائيات التى تمت اقامتها على أرض العاصمة.
 

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