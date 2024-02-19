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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة المدرب الجديد| 11 لاعبا يغيبون عن مباراة الزمالك والإسماعيلي.. ما السبب؟

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

مباراة الزمالك والاسماعيلي.. ينتظر عشاق وجماهير الفارس الأبيض عودة فريقهم لمنافسات الدوري المصري بعد فترة من التوقف بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7.

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وقدم منتخب مصر أسوأ نسخة له في أمم أفريقيا الماضية، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة وتأهل إلى ثمن النهائي بـ 3 نقاط فقط جمعها من 3 تعادلات قبل أن يخسر من الكونغو بركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.

تُنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي على قناة أون تايم سبورت 1.

يحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

صدمة للزمالك قبل مباراة الإسماعيلي 

يفتقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد، 11 لاعباً في مواجهته الرسمية الأولى أمام الإسماعيلي.

يغيب عن الزمالك سامسون أكينيولا ومهاب ياسر لوجهة نظر فنية، ومحمد عاطف لعدم اكتمال جاهزية اللاعب الفنية، كما يفتقد الفريق لخدمات ناصر منسي لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في وجه القدم.

ويخوض الزمالك لقاء الإسماعيلي دون الوافد الجديد أحمد حمدي لعدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة، كما يغيب مصطفى شلبي الذي شارك في مران أمس ولكن بسبب شعوره بشد في الخلفية خلال التدريبات السابقة فضل الجهاز الفني منحه راحة.

وانضم لقائمة غيابات الزمالك زياد كمال المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، وهي نفس الإصابة التي تبعد أحمد فتوح عن اللقاء، كما يغيب المخضرم محمد عبد الشافي لإصابة في الركبة، وياسر حمد لعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، وكذلك يغيب قلب الدفاع محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".

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