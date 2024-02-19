مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

أكد الناقد الرياضي شريف جمعة، أن جميع الأندية في مصر تعاني من أزمة المهاجمين، وأن كل ناد يبحث عن مهاجم من أجل تحقيق الأهداف.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه طالب من قبل من إدارة نادي الزمالك بعدم بيع المهاجم أسامة فيصل، لـ البنك الأهلي، وذلك بسبب قلة النجوم التي تلعب في مركز المهاجم.

وكشف أن الزمالك باع أسامة فيصل لـ البنك الأهلي بـ 8 ملايين جنيه، على الرغم من أن أسامة فيصل وحسام أشرف مهاجم الزمالك المعار لـ بلدية المحلة، هم أفضل المهاجمين.

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي

وتابع أن مهاجم الزمالك معروض على الأهلي، معلقًا " أسامة فيصل معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه، وفي حالة الانضمام للأهلي سيكون مهاجم مصر الأول".

ولفت إلى أن هذا اللاعب نفس مهارات ولعب عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، ولكن أسامة سيكون مؤثرا على الدوري.