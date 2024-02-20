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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: فيديو بائع البرتقال مبهج ويعبر عن معدن المصريين

فيديو بائع البرتقال
فيديو بائع البرتقال

عقب الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف، على فيديو عم ربيع بائع البرتقال وهو يلقي ثمرات البرتقال أعلى شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، قائلا: "المشهد تلقائي، وبه معنى نبيل، مشهد يفرح جدًا، ونيابة عن شعب مصر، أتوجه إلى هذا الإنسان المصري بكل الاحترام والتقدير".

وقال أسامة الازهري، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، إن عم ربيع نموذج مشرف ومعبر عن المصريين جميعًا، موجها حديثه له، قائلا: "لن تخذل ولن تضام، ولن يمسك سوء جزاك الله خيرًا عن موقفك تجاه الأشقاء في غزة، نموذج مشرف لنا جميعا ومعبر عنا جميعا ومشهد مليان طاقة وفي مواقف يعملها الإنسان تتوزن بالعمر كله".

وتابع: أجمل ما في المشهد هو أنه يظهر أحسن ما فيه وأشرف ما فيه وهذا انسان رقيق الحال يبيع الفاكهة ورغم ذلك لم يتأخر، صورة معبرة والرسالة اللي بيطل بها عم ربيع هو إن الانسان المصري على حق وهو تحركت فيه دواعي الخير والبذل والعطاء فنقول للناس كل واحد معاه خير أو زيادة أكرم الناس ولن تضام".

وقال الدكتور أسامة الأزهري، إننا نعيش في أيام تمثل وقفة لالتقاط الأنفاس وجرعة تنزل فيها السكينة على القلوب، موضحا أن هذه السكينة تأتي في ظل وجود حالة من زحام الأحداث المزعجة والمتعلقة بالوضع في غزة وما تمارسه إسرائيل من عمل وحشي.

وأضاف "الأزهري"، أن كل يوم يقع حدث وموقف ومن شأن هذه الحال والفترة في حال تشبع من الأحداث والشعور بالخطر للأزمة في فلسطين، مشددا أنه من المناسب واللائق أن يكون هناك وقف ولحظة سكون وتذكير بالله وجرعة من الإيمان وتنزل فيها السكينة على القلوب.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، أن الرسول حذر من الغفلة في شهر شعبان، وبدأ بنفسه فكان أكثر شهر يصوم فيه بعد رمضان هو شعبان، مشددًا من أن إغفال شهر شعبان يأتي بعد التوهج والتأهب في بداية شهر رجب.

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