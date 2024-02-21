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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الجريء.. كارمن سليمان تستعرض جمالها عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيك|شاهد

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت المطربة كارمن سليمان، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت كارمن سليمان، مرتديه جاكيت كلاسيك أنيق باللون الأحمر الجريء ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن سليمان، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور كارمن سليمان 

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