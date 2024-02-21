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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة بقيمة الجنيه الآن

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 21-2-2024، في مصر متأثرة بارتفاع  سعر الذهب عالميا.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2026 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2017 دولارا للأونصة ليتداول  عند المستوى 2025 دولارا للأونصة. 

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا اليوم الاربعاء 21-2-2024 قيمة إلى 2025  دولارا.

 يأتي هذا بعد أن عانت أسعار الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي من انخفاض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1984 دولارا للأونصة متأثراً ببيانات التضخم الأمريكية الأفضل من المتوقع.

منذ بداية الأسبوع الجاري، وجد الذهب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعد الهجوم على سفينة شحن تابعة لبريطانيا في مضيق باب المندب.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الذهب في مصر 

 

وسجّل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3580 جنيهًا للبيع و3560 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3069 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3580 جنيهًا للبيع و 3560 جنيهاً للشراء. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4091 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 28.640 جنيها مقارنة بـ   28.560 جنيه الاسبوع الماضي.

منذ أواخر شهر نوفمبر 2023، ارتفع سعر الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ليشهد 12 أسبوعا متتاليا من التداول فوق هذا المستوى بدون تسجيل أي انخفاض أسبوعي تحته، وهو ما تسبب في اكتساب الذهب قوة تمنعه من الهبوط بشكل حاد حتى مع تغير نظرة الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

أيضاً خلال هذه الفترة استقرت تداولات الذهب بين المستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة لمعظم الفترات، والآن التوقعات بالنسبة للذهب تصبح غير واضحة، وهل سيستمر في الارتفاع أم يعود إلى الهبوط من جديد.

مخاوف التضخم المتماسك في الولايات المتحدة دفعت صناديق التحوط إلى تصفية مراكز الشراء في الذهب وزيادة رهاناتها على المضاربة على الهبوط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

 

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