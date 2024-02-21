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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل تكريمات الدورة 25.. الناقد عصام زكريا: مهرجان الاسماعيلية الأقرب لقلبي

صورة من مؤتمر مهرجان
صورة من مؤتمر مهرجان الإسماعيلية

أعرب الناقد عصام زكريا عن فخره واعتزازه باستمرار عمله في مهرجان الإسماعيلية، مشيرا الى أن علاقته لم تنقطع بالمهرجان منذ سنوات طويلة عمل فيها في عديد الوطائف.

وأكد أن دورة هذا العام التي تواكب الرقم 25 تشهد تكريم المخرج الأمريكي ستيف جيمس، مع عرض ٣ من أفلامه، ومن فلسطين المخرج مهدي فليفل، بالإضافة إلى الفنانة المصرية سلوى محمد علي.



وأعلن عصام زكريا أن المهرجان خلال هذه الدورة سوف يقدم عددا من المطبوعات المتميزة وهي .

1- كتاب "المدينة والفيلم.. اتساع بلا حدود" تأليف محمود قاسم 

2- كتاب "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية" تأليف د. ناجي فوزي 

3- كتاب "الصحافة الفنية في مصر- 1952 إلى 1973" مجموعة أبحاث 

4- كتاب التكريم "ستيف جيمس.. سينما النضال الاجتماعي" إعداد أروي تاج الدين 

5- كتاب التكريم "مهدي فليفل.. سينما المنفى" تأليف أسامة عبد الفتاح 

6- كتاب التكريم "سلوي محمد على.. فنانة و100 شخصية" تأليف إيمان كمال 

7- كتاب التكريم "عبد القادر التلمساني.. في محبة الفن والحياة" تأليف مي التلمساني

كان مهرجان الإسماعيلية قد أطلق مؤخرا البوستر الخاص بالدورة الـ 25 والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي أحمد اللباد و استلهم فكرته من  العرض السينمائي وأجواء الظلام الموجودة في قاعات عرض الأفلام وسحر إضاءة أجهزة العرض كذلك طيور النورس أشهر طيور الإسماعيلية .

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة د.حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا. 


ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991. 

الناقد عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية المخرج الأمريكي ستيف جيمس

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