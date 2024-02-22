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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024: شراء ألماس

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 : مشاكل في التنفس

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 

كن هادئًا في الحب وأظهر الإمكانات المهنية في مكان العمل، اتخذ قرارات مالية ذكية اليوم، أنت جيد في الصحة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

تجنب المحادثات غير السارة بينما من المهم أيضًا إعطاء مساحة شخصية للشريك، الهدايا والاحتفالات في الوقت المناسب يمكن أن تزيد من تعزيز العلاقة. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

قد يصاب بعض كبار السن بمشاكل صحية مرتبطة بالصدر والرئتين، وهذا سيحتاج إلى رعاية طبية، كن حذرًا أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك ركوب الدراجات الجبلية والأنشطة تحت الماء. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

ستشهد الحياة المهنية تحديات بسيطة اليوم، لن يكون النصف الأول مثمرًا وقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات، ومع ذلك، ستضع الإنتاجية في المسار الصحيح مع تقدم اليوم لا تفقد أعصابك في اجتماعات الفريق حيث سيكون هناك اتهامات من بعض زملاء العمل والمديرين تتعلق بالأداء. 

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2024

سيدخل بعض مواليد برج السرطان في نزاعات مالية مع إخوتهم اليوم، يمكنك شراء الذهب أو الماس ولكن تأكد من عدم الاستثمار في أعمال المضاربة التي قد تكون محفوفة بالمخاطر.

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