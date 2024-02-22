لتحفيز اللاعبين.. تصرف مفاجئ من بيراميدز للاعبين قبل مواجهة مازيمبي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مكافأة للاعبي بيراميدز للفوز على مازيمبي الكونغولي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : بيراميدز يرصد مكافآت استثنائية للاعبين للفوز على مازيمبي الكونغولي.

وعلي الجانب الآخر تردّدت أنباء حول انتقال رمضان صبحي إلى الناديين الزمالك والأهلي، مع وجود اتفاقات وأحاديث من قبل الإدارتين للتشاور حول مصير رمضان صبحي، وتساءلت الجماهير حول مدى صحة تلك الأخبار، وهل سينتقل رمضان صبحي للقلعة الحمراء أم البيضاء؟

انتقال رمضان صبحي للقلعة الحمراء

ووفقًا للمصادر، فإنه يوجد بعض المسئولين البارزين في إدارة النادي الأهلي، يرغبون في رجوع اللاعب رمضان صبحي للقلعة الحمراء، إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني.

وتم اقتراح اسم اللاعب رمضان صبحي من قبل إدارة النادي على مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، خاصة مع طلب المدير الفني للفريق التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح مع بداية الموسم الجديد.