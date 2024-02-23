أخبار التعليم..إعلان عن منح مقدمة ودورات تدريبية بالجامعات اللاتفية للعام الدراسي.. مشاركة مميزة لجامعة عين شمس بالدورة الـ14 للمعرض الدولي للتعليم العالي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى ستوكهولم بشأن تضمين مصر لقائمة الدول المستفيدة من المنح الدراسية التى تقدمها الحكومة للعام الدراسى 2024/2025 للطلاب والموظفين الأكاديمين والباحثين الدارسين فى مجال التعليم العالى إضافة إلى عدد من الدورات الصيفية التى تقدمها الجامعات اللاتفية.

أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - التحديات والمخاطر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تشارك جامعة عين شمس بجناح مميز فى الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE ".

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر" برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف مكتب تايكو حلوان لنقل ودعم وتسويق التكنولوجيا بإشراف الدكتور محمد الموصلي مدير المكتب، الدكتور أحمد حسن نائب مدير المكتب.

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب الحجز بالعديد من الدورات التدريبية.

