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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

شريف حمودة
شريف حمودة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

شريف حمودة يكشف أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى

وفي هذا السياق، أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن  الصفقة الاستثمارية الكبرى ستساعد في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة لا تتميز فقط بتوفير النقد الأجنبي فقط بل لها مميزات متعددة.

وقال شريف حمودة، أنه تم تحصيل 42 مليار دولار من صفقة الإستثمارات الكبرى، مؤكدا أن تلك الصفقة ستجعلنا قادرين على تجاوز الأزمة، وعقب أن اتفاق صندوق النقد الدولي، إضافة إلى صفقة الاستثمارات الكبرى، وجدولة الديون، تمثل حلول جذرية للأزمة الراهنة.  

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