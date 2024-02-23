سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن نجم الزمالك | خدني أخطب له وبيطلع يشتمني

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تعرض لهجوم في الفترة الماضية من بعض نجوم الزمالك السابقين.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية "في لاعب بالزمالك خدني أخطب له وبيطلع بيشتمني دلوقتي! لا التفت لتلك الانتقادات وبركز في شغلي بس"، مضيفا: "لن اذكر اسم هذا اللاعب".

واضاف"أنا قعدت 10 سنين ناس كانت معايا في الأوضة كانوا بيطلعوا يشتموني".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.