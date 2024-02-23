أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 14 Ultra.. هواوي تطلق هاتف Pocket 2 القابل للطي بمواصفات استثنائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت العلامة التجارية iQoo، التابعة لشركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد "Neo 9 Pro"، رسميا في الأسواق العالمية، والذي يندرج تحت الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب، وتقدم قيمة حقيقية من المواصفات مقابل سعر منافس.

لطالما ارتبط الملايين حول العالم بعلامة نوكيا الفنلندية العريقة، والتي لازالت تحظى بقبول كبير على إصداراتها الشهير عبر الإنترنت، وتباع مستعملة بأسعار كبيرة.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها الرائدة الذي حصل على كاميرات ممتازة وتقنيات تجعله يتفوق على الكثير من أجهزة آيفون وأندرويد المطروحة حاليا بالأسواق.

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Pocket 2، والذي يعد أول هاتف قابل للطي في العالم مزود بأربع كاميرات على غلافه.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن تابلت أندرويد احترافي، والذي جهزته بتقنيات ممتازة وتصميم معدني متين.

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا متوسط المدى، الذي حصل على شكل ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

رفعت شركة هواوي Huawei، الستار عن هاتف ذكي جديد في سوقها المحلية في الصين، الذي زودته بتقنيات ممتازة وسعر منافس.