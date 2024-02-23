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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الرائد Xiaomi 14 Ultra.. هواوي تطلق هاتف Pocket 2 القابل للطي بمواصفات استثنائية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بمواصفات مذهلة وسعر منافس.. فيفو تطلق هاتف iQOO Neo 9 Pro عالميا

أطلقت العلامة التجارية iQoo، التابعة لشركة فيفو الصينية، هاتفها الجديد "Neo 9 Pro"، رسميا في الأسواق العالمية، والذي يندرج تحت الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب، وتقدم قيمة حقيقية من المواصفات مقابل سعر منافس.

 

لو معاك موبايل نوكيا القديم .. هتبيعه مستعمل بـ 100 ألف جنيه

لطالما ارتبط الملايين حول العالم بعلامة نوكيا الفنلندية العريقة، والتي لازالت تحظى بقبول كبير على إصداراتها الشهير عبر الإنترنت، وتباع مستعملة بأسعار كبيرة.

 

وحش الكاميرا.. شاومي تطلق موبايل جبار يقهر آيفون 15 وS24 Ultra

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها الرائدة الذي حصل على كاميرات ممتازة وتقنيات تجعله يتفوق على الكثير من أجهزة آيفون وأندرويد المطروحة حاليا بالأسواق.

 

4 كاميرات ومزايا استثنائية.. موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Pocket 2، والذي يعد أول هاتف قابل للطي في العالم مزود بأربع كاميرات على غلافه.

بطارية 10 آلاف ملى أمبير.. شاومي تطلق تابلت أندرويد بمواصفات خيالية

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن تابلت أندرويد احترافي، والذي جهزته بتقنيات ممتازة وتصميم معدني متين.

إمكانيات عالية وأداء قوي.. Vivo تغزو الأسواق بهاتف ممتاز ورخيص

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا متوسط المدى، الذي حصل على شكل ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة.

ببطارية 6000 مللي أمبير.. هواوي تكشف عن أرخص هواتف Enjoy

رفعت شركة هواوي Huawei، الستار عن هاتف ذكي جديد في سوقها المحلية في الصين، الذي زودته بتقنيات ممتازة وسعر منافس.

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