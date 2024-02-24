عمرو درويش عن مشروع رأس الحكمة: هكذا يجب أن تستثمر مصر أصولها

علق النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع رأس الحكمة، قائلا: "هكذا يجب أن تستثمر مصر أصولها".



وأضاف النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذا المشروع يعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر، موضحا أنه من المهم أن نشاهد كيف ينظر العالم إلى مصر، خاصة أنه تم تسويق اقتصاد مصر الفترة الماضية بأن بها أزمات كثيرة، ولكن عندما يتم الحديث عن الشراكة وليس بيع الأصول، يحسب للدولة المصرية.



وتابع النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشروع ليس فقط ملتقى سياحي، ولكن تصور كامل لبنية تحتية متكاملة، واستثمارات متوقعة 150 مليار دولار، مضيفا أنه يتم إسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، فالشراكة مع الإمارات يعطي انطباع جدية المشروع.